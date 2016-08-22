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ضبط موظف في إدارة الأملاك بالأقصر متلبسًا بتهمة الإختلاس والتزوير

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ضبط موظف في إدارة الأملاك بالأقصر متلبسًا بتهمة الإختلاس والتزوير ضبط موظف في إدارة الأملاك بالأقصر متلبسًا بتهمة الإختلاس والتزوير

صورة ارشيفية

مراسل« ONA»:

تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، اليوم الاثنين، من ضبط موظف بإدارة الأملاك بالمحافظة، متلبسًا بتهمة الإختلاس المقرون بالتزوير في محررات رسمية .

وردت معلومات لدي مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، تفيد بقيام “م . ع”، موظف بإدارة الأملاك في المحافظة، بالتزوير والتلاعب في إيجارات الإصلاح الزراعي، وتغيير تواريخ التوريد ، وذلك للإستيلاء وإختلاس قيمة هذه الإيجارات والتوريدات .

وعلي الفور، وجه العميد حسام شهاب، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر، العقيد أحمد ديوان الضابط بالمكتب، لإتخاذ كافة الإجراءات لضبط الموظف المتهم متلبسًا .

وعقب تقنين الإجراءات، تكللت جهود ضباط الرقابة الإدارية بضبط الموظف متلبسا اثناء قيامه بالتلاعب والتزوير في قسائم الايجارات والتوريدات.

تم إحالة المتهم للنيابة العامة، التي تتولي التحقيقات بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن، المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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