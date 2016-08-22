منتج«فوتو كوبي»: نسعي لخوض الفيلم المنافسة في المهرجانات الدولية

كتب : هاني صابر

أكد المنتج صفي الدين محمود، أنه لم يستقر حتي الآن علي فريق عمل فيلمه السينمائي الجديد “فوتو كوبي”، سوي مؤلفه هيثم دبور ومخرجه تامر عشري .

وأضاف صفي في تصريح خاص لـ”ONA”، أنه يسعي لمشاركة الفيلم في المهرجانات الدولية، خاصة أنه تم رصد ميزانية ضخمة له ، تجعله علي مقدرة من المنافسة بقوة في المهرجانات، سعيًا لرفع اسم مصر عاليًا في المهرجانات الدولية .

> يذكر أن ، شركة “ريد ستار” المنتجة لفيلم “فوتو كوبي”، تنتج أيضًا فيلم ” الأصليين” الذي يخوض إخراجه مروان حامد، حيث انتهي من تصوير نصف مشاهده، ويشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي ومنة شلبي ومحمد ممدوح وماجد الكدواني وكندة علوش .