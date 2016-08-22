القبض على صاحب محل ملابس بحوزته 10 آلاف قرص ترامادول بسوهاج‎

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على صاحب محل ملابس جاهزة، لاتجاره بالأقراص المخدرة.

ذلك برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب، مفتش منطقة سوهاج منذ قليل، وبإشراف اللواء أحمد عمر مدير الإدارة، واللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر العادلى رئيس منطقة وسط الصعيد لمكافحة المخدرات.

تلقى اللواء سعيد رمضان، مساعد المنطقة الجنوبية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اخطارًا بقيام صاحب محل ملابس جاهزية، يقيم بدائرة قسم أول سوهاج ، بتحفظ على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وذلك بقصد الأتجار وتوزيعها على العملاء.

> وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات.

تمكن الرائد أحمد حفنى المشنب، والقوة المرافقة له عقب عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، أسفرت إحداها عن ضبط “مجدى. ر. م. ش” مواليد 74 ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج، صاحب محل ملابس جاهزة وبحوزته 10 آلاف قرص من مخدر الترامادول، ومبلغ مالى قدره 250 جنيهًا و2 هاتف محمول.

وبمواجهت المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، والمبلغ المالى حصيلة البيع، وجاري تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.