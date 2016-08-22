«علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات» بديوان عام سوهاج يحصل على شهادة الأيزو

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، حصول مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام المحافظة على شهادة الجودة العالمية أيزو 2001 ـ 2000.

وقال عبد المنعم، إن مركز التدريب بالمحافظة نفذ 208 دورة تدريبية لعدد 2.764 متدرب خلال العام الماضي في الفترة من يوليو 2015 وحتى 30 يونيو 2016، حيث تم تدريب عدد 1.851من شباب الخريجين، وعدد 718 من طلبة الجامعات والمدارس، فضلًا عن 195 من العاملين بالجهاز الإداري .

> ودعا المحافظ، شباب سوهاج للالتحاق بمراكز التدريب وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، خاصةً أنها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في القطاع الخاص، موضحًا أن تلك المراكز من شأنها المساهمة في حل مشكلة البطالة عن طريق التدريب التحويلي لشباب الخريجين على أحدث أساليب تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، والتي تتماشى مع سوق العمل لفتح فرص عمل داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءتهم بما يحقق التنمية الإدارية المنشودة وترقية آليات العمل، فضلًا عن تدريب طلبة الجامعات والمدارس من الطلاب على استخدام الحاسب الآلي بما يتماشى مع احتياجاتهم الدراسية.

وأضاف الدكتور عبد المنعم، أن ربط مركز التدريب بالمحافظة بشبكة الإنترنت فتح المجال لخدمة الباحثين، رجال الأعمال، والمستثمرين للاتصال بالعالم الخارجي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن خلق كوادر من المدربين الأكفاء في التخصصات المتقدمة لسوق العمل .

وقال المهندس رمضان خلف، القائم بعمل مدير عام مركز المعلومات بالديوان العام، إنه بدأ في تشغيل مركز التدريب منذ عام 1994م حتى الآن، وخلال تلك الفترة قام المركز بتنفيذ عدد 5382 دورة تدريبية مختلفة ومتنوعة لعدد 73531 متدرب منهم 43931 شباب خريجين بنسبة 60%، وعدد 18948 بنسبة 26% طلبة جامعات ومدارس، فضلًا عن عدد 10652 بنسبة 14% عاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة .