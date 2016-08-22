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البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

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البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

خسائر البورصة المصرية – أرشيفية

عمقت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها لدى إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب في المقابل اتجه العرب للشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.8 مليار جنيه ليبلغ مستوى 4. 415 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 644.7 مليون جنيه ( بدون صفقات او سندات).

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 1.26 % ليسجل 8246.9 نقطة.

وخسر مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 1.02 % مسجلا 1395.14 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.59% ليبلغ مستوى 8345.79 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنحو 0.86 % ليبلغ مستوى 361.86 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.36 % مسجلا 809.03 نقطة.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، واتجه العرب للشراء.

وبالنسبة لفئات المستثمرين، اتجهت المؤسسات للبيع والافراد للشراء.

 

 

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