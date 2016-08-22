تظاهر أصحاب مشروع سد الفجوة الغذائية بمنخفض القطارة للمطالبة بتسليمهم الأراضي

تظاهر، اليوم الإثنين، العشرات من أصحاب مشروع سد الفجوة الغذائية جنوب شرق منخفض القطارة، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازي للمطالبة بتسليمهم الأراضى التى قامت الهيئة العامة لاستصلاح الاراضى ببيعها لهم من خلال مزاد علنى منذ عام ٢٠١٣.

ورفع المشاركون في الوقفه لافتات كتب عليها: “أدركنا يامعالى رئيس الوزراء من فساد الزراعة، بعنا اللى ورانا واللى قدمنا ونفذنا كل شروط الهيئة، من عام ٢٠١٣ دافعين الفلوس ولم نستلم اراضينا”.

وطالب المشاركون في الوقفه بسرعة تدخل مجلس الوزراء للضغط على وزارة الزراعة خاصة وأن جميع المشترين دفعوا كل ما لديهم فى شراء تلك الأراضى وحفر الابار التى تعهدت بها الهيئة فى كراسة الشروط وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

المراسل – عمر جمال