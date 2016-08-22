أجدد سيلفي النجمات من دون مكياج

أصبحت صورة السيلفي من دون مكياج من أساس يوميات النجمات على مواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من قدرة على نقل الصورة الحقيقية لحياة كل نجمة. فعندما تنشر صورتها عند الاستيقاظ من النوم أو أثناء تناول الطعام أو حتى حين تأتي بحركات مرحة، تُشعر جمهورها بأنها قريبة منهم، وكأن خصوصياتها تعنيهم.

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إليك مجموعة من أجدد صور السيلفي لنجمات هوليوود من دون مكياج.

تؤكد الصور أنّ للمكياج قدرة هائلة على إخفاء كلّ أثار التعب، ولا سيما التورّم والهالات السوداء تحت العين، كما أنّ تأسيس البشرة الصحيح يساعد على توحيد لونها. لكن هذا لا يعني أنّ النجمات لسن جميلات من دون مكياج.

تابعي الصور، وشاركينا رأيك، إن كنت تجدين أنّ النجمات جميلات من دون مكياج؟

وأنت هل تجرئين على نشر صور سيلفي من دون مكياج؟