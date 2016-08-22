أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

أجدد سيلفي النجمات من دون مكياج

Google+ Print

الإثنين 22-08-2016 17:02

أصبحت صورة السيلفي من دون مكياج من أساس يوميات النجمات على مواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من قدرة على نقل الصورة الحقيقية لحياة كل نجمة. فعندما تنشر صورتها عند الاستيقاظ من النوم أو أثناء تناول الطعام أو حتى حين تأتي بحركات مرحة، تُشعر جمهورها بأنها قريبة منهم، وكأن خصوصياتها تعنيهم.

قد يعجبك: هذا ما تحتاجين إليه لإبراز جمال عينيك


إليك مجموعة من أجدد صور السيلفي لنجمات هوليوود من دون مكياج.

تؤكد الصور أنّ للمكياج قدرة هائلة على إخفاء كلّ أثار التعب، ولا سيما التورّم والهالات السوداء تحت العين، كما أنّ تأسيس البشرة الصحيح يساعد على توحيد لونها. لكن هذا لا يعني أنّ النجمات لسن جميلات من دون مكياج.

تابعي الصور، وشاركينا رأيك، إن كنت تجدين أنّ النجمات جميلات من دون مكياج؟
وأنت هل تجرئين على نشر صور سيلفي من دون مكياج؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي