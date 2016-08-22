أسرار النوم لزيادة جمالك

لكي تحصلي على بشرة نضرة ورائعة، قد ينصحك الكثيرون بضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم يومياً؛ فهل فكّرت من قبل في السبب الكامن وراء هذه النصيحة؟

يعتبر النوم من أهمّ الأسرار الخفية وراء الحصول على بشرة نضرة ومشرقة. وللتعرّف أكثر إلى فوائد النوم للعناية ببشرتك، إليك هذه التفاصيل:

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1.التخلّص من الهالات السوداء: قلة النوم تؤدي إلى زيادة إجهاد بشرتك، ما يؤدي إلى ظهور البثور والهالات السوداء؛ لذا عليك أن تتجنّبي السهر طوال الليل حتى تتخلّصي من الهالات السوداء. ولكن بعض الهالات السوداء ـ أحياناً ـ قد تكون وراثية ولا علاج لها.

2.الاسترخاء: عندما تحصلين على قسط كافٍ من النوم، ستشعرين في صباح اليوم التالي بالراحة والهدوء والاسترخاء؛ الأمر الذي ستظهر آثاره على بشرتك فتجعلها نضرة ومفعمة بالحيوية.

3.انتفاخ العينين: في الصباح، قد تستيقظين بعيون منتفخة؛ وذلك نتيجة تجميع السائل حول عينيك أثناء النوم. وللتخلص من ذلك، قومي بالنوم على أكثر من وسادة، كما يمكنك وضع قطعة من القماش البارد على عينيك لدقيقتين على الأقلّ في الصباح، وسيختفي الانتفاخ بسرعة.

4.لرطوبة البشرة: احرصي على وضع الكريم المرطّب الذي يحتوي على الجلسرين يومياً على بشرتك قبل النوم، وبعد غسل بشرتك بالغسول الخاص بها. ولا تنسي وضع الفازلين على شفتيك للحفاظ على نضارتهما ورطوبتهما.

5.لترطيب الجسم: استمتعي بحمام دافئ قبل النوم مع تدليك بشرتك بالزيوت المغذية لها، وستحصلين على نوم هادئ وبشرة نضرة تتنفس بعمق.

6.لتقليل التجاعيد: الرتينوئيدات وفيتامين(أ) هما من أهمّ المعايير التي تساعد على تقليل التجاعيد؛ لذا احرصي على وضعهما ليلاً قبل النوم للسماح لبشرتك بالاستفادة منهما في تأخير التجاعيد.

7.العناية بقدميك ويديك: لا تنسي وضع زبدة الشيا والفازلين على يديك وقدميك قبل النوم لتحصلي على قدمين ويدين ناعمتين.