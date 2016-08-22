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هذا ما يجمع إطلالتَي إيفا لونغوريا وجيسيكا ألبا

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الإثنين 22-08-2016 04:03

ظهرت كل من إيفا لونغوريا وجيسيكا ألبا بإطلالتين صيفيتين أنيقتين ليلة البارحة، وعلى الرغم من الاختلاف الواضح في إطلالة كل واحدة منهما إلا أننا لاحظنا أن النجمتين اعتمدتا أسلوب الإطلالة الكاملة بنفس اللون، وذلك بتنسيق تنورة وقميص بلون واحد.

حيث اختارت إيفا إطلالة أنثوية جميلة باللون الأبيض، ولكنها حرصت على أن تضفي عليها لمستها الشخصية، فأضافت مجوهرات ذهبية أنيقة وأحمر شفاه لافت باللون الأحمر، ثم أكملت الإطلالة بصندل صيفي باللون الأبيض. أما جيسيكا ألبا فقد اختارت إطلالة جميلة باللون البني الأنيق، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود صيفي ومكياج ناعم وبسيط.
شاهدي إطلالتَي كل من النجمتين وشاركينا برأيك بهما.

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سيدتي