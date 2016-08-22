هيفاء وهبي تُبهر الأنظار في إطلالاتها البرّاقة بالترتر!

هيفاء وهبي هي واحدة من أكثر نجمات الوطن العربي شهرة. وقد استطاعت أن تبني هذه الشهرة من خلال تحقيق نجاحات متتالية عاماً بعد عام، إن كان في مجال الغناء، أو التمثيل، أو الموضة. وقد صنفت من ضمن النجمات الاستعراضيّات اللواتي يتألّقن باستمرار على المسرح بأجمل التصميمات البرّاقة. وطبعاً، فإنّ بين أقمشة الترتر وهيفاء وهبي قصة عشق لا تنتهي.

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فمنذ بداياتها، نرى هيفاء تتألق ببريق فساتين الترتر ذات التصميمات المختلفة والمتنوّعة، سواء منها القصيرة أو الطويلة. وعلى مرّ السنين وتنوّع المناسبات، فإنّ خيار هيفاء وهبي الأول هو فساتين الترتر، التي تختارها أحياناً باللون الذهبي البرّاق، وأحياناً بالفضي، أو بالأسود، أو بالأحمر، أو بالأخضر أو بغير ذلك من الألوان المميّزة.

واختياراتها تكون من دور أزياء عالمية أو محليّة مثل دار "ايلي صعب" Elie Saab، أو "زهير مراد" Zuhair Murad، أو "شربل زوي" Charbel Zoe، أو "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli، أو "بالمان" Balmain أو غيرها.

ومؤخراً، شاهدناها في أحدث حفلاتها في لندن، وقد اختارت فستاناً من الترتر الأسود البرّاق الذي حمل توقيع المصمّم "يوسف الجسمي" Yousef al Jasmi.

طبعاً، فإنّ الأقمشة البراقة والفساتين أو الجمبسوت المصنوعة من الترتر تناسب هيفاء وهبي كثيراً، وتجعلها تبدو ـ خصوصاً على المسرح أو على السجادة الحمراء ـ أكثر تألقاً. فهل تعتقدين أنها الأكثر أناقة بين النجمات في تصميمات الترتر؟

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