الليلة.. برنامج «ET بالعربي» يستضيف المؤلف «تامر حبيب»

يحل المؤلف تامر حبيب ضيفا على برنامج “ET بالعربي” ،في السابعه مساء اليوم الإثنين على MBC مصر2.

البرنامج يقدمه الثلاثى مريم سعيد، ناردين فرج، وباسل ألزارو، مع صبحي العطري ودانا الأشقر من السبت إلى الخميس في تمام الساعة 7 مسائا.

ويقوموا بتغطية كل جديد على الساحة الفنية والغنائيّة والدراميّة والإعلاميّة، ويركّز على حكايات الفنانين ونشاطاتهم ،ويحرص على إظهارهم بطريقة مغايرة عن تلك التي يظهرون عليها عادة في الإعلام والصحافة، كما يدخل منازلهم وينقل قصصهم وما يلفت انتباه المشاهد فيها ويحوز على إعجابه. مريم سعيد قالت أن الموسم الجديد، يحمل تحديات مضاعفة، مشيرة إلى أن “آمال المشاهدين كبيرة وهو ما يحملنا مسؤولية أكبر، لذا نسعى جاهدين إلى رفع السقف ونجتهد لإرضاء رغبة المشاهد الذي يبحث عن برنامج منوع بعيد عن الروتين والبرامج التقليدية”.

وتضيف قائلة “ننافس أنفسنا، وهذا ما يدفعنا إلى تطوير عملنا وأدائنا لنكون على مسافة أقرب من المشاهد… نقدم الأخبار الفنية في إطار ترفيهي، وبأسلوب يُشعر الجمهور وكأننا معه في جلسة دردشة نتشارك فيها الأفكار”. مريم وعدت بـ”مقابلات حصرية مع نجوم ومشاهير عرب وعالميين، ومن النجوم الذين سيفتتحون الموسم النجم العالمي ويل سميث، الذي خصّنا بمقابلة غنية بالأخبار، وكشف عن أمور فنية وشخصية عدة”، وتؤكد”سيكون لنا حضوراً أكبر في المهرجانات السينمائية الدوليّة والموسيقية الكبرى وحفلات توزيع الجوائز والتكريم، بالإضافة إلى الأحداث الأخرى التي تليق بشعار البرنامج”. كما قالت “لن تقتصر تغطيات البرنامج ومتابعاته على مصر وسوريا ولبنان وبعض الدول العربية الأخرى وتركيا وبوليوود، بل ستتوسع الدائرة، ثم أضافت “سنعمل على متابعة أخبار نجوم الدراما الكوريّة، خصوصاً أن “ET بالعربي” هو البرنامج الأول من نوعه، ومنصّة يطلّ عبرها النجوم، ويشكّل مصدراً موثوقاً وغير مشكوك بصحته عند النجوم والجمهور”. وتؤكد سعيد أن “النجوم بعد رحلة عامين قطعها البرنامج، باتوا يدركون أن هدفنا وهمنا يتركز على إعطاء جرعة من الترفيه والأخبار المنوّعة بكل مصداقية وشفافية ومن دون تزييف، وهذا صك وعهد مع المشاهد”. من جهتها تقول ناردين فرج ”الحلقات الجديدة ستشهد بعض التغييرات على مستوى فريق العمل، وستتوسّع دائرة العاملين في فريق الإعداد”، وتكمل “حيث يتم حضور تنفيذ مختلف الأعمال الفنية، والحفلات والألبومات والأفلام والمسلسلات، وكما نقلنا سابقاً أجواء السجادة الحمراء لمهرجانات عدة في العالم العربي وحول العالم، وأضافت “أتمنى أن نحظى بتواجد أكبر في المهرجانات بين مصر ودبي ومناطق أخرى في العالم، وأن يكون لنا حضوراً أكثر كمذيعين فيها، إضافة إلى مواكبة برامج المواهب الكبرى على MBC مثل “The Voice”، “Arabs got Talent” و”Arab Idol”، وصولاً إلى “Project Runway” و”Top Chef” وغيرها”. باسل ألزارو قال عن العودة “أننا كمذيعين سيكون لنا دوراً أكبر في مواقع التصوير والمقابلات، إذ لن يبقى عملنا محصوراً داخل الاستديو، بل سنقوم بإجراء حوارات حصرية مع نجوم وفنانين وإعلاميين ومشاهير، ونحظى بالتالي بتفاعل أكبر مع النجوم”.