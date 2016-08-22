الليلة.. اللواء سمير فرج في ضيافة الإعلامية ريهام السهلي

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج “يوم بيوم” على شاشة النهار اليوم، مساء اليوم الإثنين، اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق فى حوار خاص.

وتتطرق الحلقة إلى الإجابة عن الأسئلة الشائكة، وهل تؤثر فاتورة الإصلاح الاقتصادي على شعبية الرئيس في الشارع، وما حقيقة ما يثار حول دور القوات المسلحة في خلق سوق موازى فى الاقتصاد الوطنى، وكيف يري رسائل الرئيس السيسي في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، وما موقف الإدارة الأمريكية تجاه مصر حاليًا مع اقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وهل الضغط الغربي والحصار الإقتصادي علي مصر مازال مستمرًا.

كما تناقش الحلقة أيضًا كيف حافظ الجيش المصري على الترتيب العاشر عالميًا في ظل كل هذه الضغوط وما يحدث في المنطقة.

وتذاع الحلقة مع الإعلامية ريهام السهلي على قناة النهار اليوم الساعة ٨ مساءً.