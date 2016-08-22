رئيس البرلمان العربي يحذر من مخططات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس

حذّر أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، من المخططات الخطيرة التي تُحاك لاستهداف القدس عن طريق حماية حكومة الاحتلال للمستوطنين الصهاينة، لمهاجمة المصلين يوميًا في المسجد الأقصى، هدم منازل المقدسيين بشكلٍ واسع، انتهاج سياسة الاعتقال اليومي لأهالي القدس، وإعدام المقدسيين بدم بارد بساحات المسجد الأقصى وشوارع القدس خاصة الأطفال والنساء.

وقال الجروان – في بيان له اليوم الإثنين بمناسبة الذكرى (47) لحريق المسجد الأقصى – إنه في هذه الذكرى الأليمة، ومن خلال تواصله مع الفلسطينيين والمجلس التشريعي الفلسطيني من خلال رئاسته للجنة فلسطين، فإنه يُطالب مجلس الأمن وخاصةً الدول الدائمة العضوية تحمل مسئوليتها لوقف هذا العدوان الخطير الذي يمس السُّلم والأمن الدوليين، وإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٧١ الداعي إلى إلغاء كل الإجراءات والتغيرات التي أحدثتها في القدس.

وطالب رئيس البرلمان العربي – بحسب البيان – منظمة اليونسكو، وكافة المنظمات ذَات الصلة بتحمل مسئولياتها، لوقف العدوان المستمر على القدس والمقدسات من خلال إجراءات عملية وفعالة، وقائلًا:” إن من المطالَب التي يؤكد عليها الفلسطينيون، وممثلو الشعب الفلسطيني، إرسال لجنة لتقصي الحقائق من قِبل الأمين العام للأمم المتحدة للإطلاع على الأوضاع في القدس، وخاصةً الحفريات التي تجري على مدى الساعة تحت المسجد الأقصى والتي تهدد بنيانه”.

كما طالب الجروان، الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها من خلال تنفيذ قراراتها الخاصة بالقدس، لدعم المقدسيين في صمودهم لحماية هذا الصرح الإسلامي الكبير، موجهًا التحية والإعزاز للمقدسيين رجالًا ونساءً وأطفالًا لدفاعهم عن القدس وحماية المسجد الأقصى المبارك.

أ ش أ