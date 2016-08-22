أحمد يونس يحتفل بمرور عام علي نجاح «كلام معلمين» علي الرديو 9090

ينظم الإذاعي أحمد يونس، خلال يومي 24 و 25 أغسطس القادم، احتفالية خاصة بمناسبة مرور عام علي نجاح برنامجه (كلام معلمين) علي إذاعة ٩٠٩٠.

وتتضمن الاحتفالية تجهيز حدث تنموي تثقيفي ترفيهي ضخم بعنوان “على شرف المعلمين ١” بحضور أكثر من 1000 مستمع لبرنامجه، في احد قاعات المؤتمرات الكبرى، حيث سيكون الحضور مجاني بالكامل لأكثر من 1000 مستمع اختارهم يونس من خلال برنامجه.

ويشارك فيه على مدار اليومين دكتور أحمد عماره استشاري الصحه النفسيه ، ودكتور ايهاب امجد خبير التنميه البشريه ، والشاعر عمرو حسن ، والشاعر محمد ابراهيم ، وفريق أسفلت و أمير يوسف وحاتم مصطفى وديكا دي جاي ، كما سيلقي كل من المهندس رامي الجبالي مؤسس صفحة أطفال مفقوده، ودكتور أندرو وجدي صاحب فكرة شركة السعاده لنشر السعاده من خلال الأعمال الخيريه والتطوعيه ، كلمه أثناء اليوم . عن دور العمل المجتمعي في النهوض بمصر ،متضمنا فقرات للمواهب ووجبات هديه ايضا مقدمه للمستمعين.

جدير بالذكر أن حدث “على شرف المعلمين١” سيكون بمثابة احتفال مبكر بمرور سنه على بداية برنامج وما حققه من نجاح بعد انتقال يونس للعمل في الراديو ٩٠٩٠ واشادة يونس بهذه المرحله دوما وسعادته بانضمامه لفريق عمل الراديو ٩٠٩٠

> ” كلام معلمين ” الذي بدأه يونس في الثالث نوفمبر الماضي على الراديو 9090 ، ويذاع منتصف الليل يوميا من الثلاثاء للسبت.