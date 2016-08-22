أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أحمد يونس يحتفل بمرور عام علي نجاح «كلام معلمين» علي الرديو 9090

Google+ Print
أحمد يونس يحتفل بمرور عام علي نجاح «كلام معلمين» علي الرديو 9090 أحمد يونس يحتفل بمرور عام علي نجاح «كلام معلمين» علي الرديو 9090

أحمد يونس (أرشيفية)

ينظم الإذاعي أحمد يونس، خلال يومي 24 و 25 أغسطس القادم، احتفالية خاصة بمناسبة مرور عام علي نجاح برنامجه (كلام معلمين) علي إذاعة ٩٠٩٠.

وتتضمن الاحتفالية تجهيز حدث تنموي تثقيفي ترفيهي ضخم بعنوان “على شرف المعلمين ١” بحضور أكثر من 1000 مستمع لبرنامجه، في احد قاعات المؤتمرات الكبرى، حيث سيكون الحضور مجاني بالكامل لأكثر من 1000 مستمع اختارهم يونس من خلال برنامجه.

ويشارك فيه على مدار اليومين دكتور أحمد عماره استشاري الصحه النفسيه ، ودكتور ايهاب امجد خبير التنميه البشريه ، والشاعر عمرو حسن ، والشاعر محمد ابراهيم ، وفريق أسفلت و أمير يوسف وحاتم مصطفى وديكا دي جاي ، كما سيلقي كل من المهندس رامي الجبالي مؤسس صفحة أطفال مفقوده، ودكتور أندرو وجدي صاحب فكرة شركة السعاده لنشر السعاده من خلال الأعمال الخيريه والتطوعيه ، كلمه أثناء اليوم . عن دور العمل المجتمعي في النهوض بمصر ،متضمنا فقرات للمواهب ووجبات هديه ايضا مقدمه للمستمعين.

جدير بالذكر أن حدث “على شرف المعلمين١” سيكون بمثابة احتفال مبكر بمرور سنه على بداية برنامج وما حققه من نجاح بعد انتقال يونس للعمل في الراديو ٩٠٩٠ واشادة يونس بهذه المرحله دوما وسعادته بانضمامه لفريق عمل الراديو ٩٠٩٠
> ” كلام معلمين ” الذي بدأه يونس في الثالث نوفمبر الماضي على الراديو 9090 ، ويذاع منتصف الليل يوميا من الثلاثاء للسبت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا