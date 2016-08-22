وسط حضور جماهيرى كبير.. «أحمد سعد»و«الهلباوى» يحيون خامس ليالى مهرجان القلعة

فى واحدة من اقوي فعاليات اليوبيل الفضي لمهرجان القلعه للموسيقي والغناء ،وصل أمس جمهور حفلى المطرب أحمد سعد ،والمنشد على الهلباوى إلى ما يقرب من ١٢ الف مشاهد، منهم سبعة الاف تمكنوا من حضوره،وخمسة الاف كانوا في الانتظار خارج أسوار القلعه، ولم يتمكنوا من الدخول بسبب وصول المسرح الي اقصي سعة استعابيه للجمهور.

وبدأت الليله الخامسه لمهرجان القلعه بحفل للفنان علي الهلباوي ،الذي ابهر الحضور بقدارته الصوتيه من خلال اداء مجموعة من الابتهالات والاناشيد ،وبعض اغاني زمن الفن الجميل.

وبعدها استقبل الجمهور المطرب احمد سعد ، الذي تواكب حفله بالمهرجان مع الاحتفال بعيد ميلاده ،واشعل سعد المسرح منذ لحظة صعوده ،بمجموعة من أغانيه، ومنها اشكي لمين، مش باقى منى، بصلى وانت بتتكلم، سالت نفسى كتير، كما قدم لكوكب الشرق ام كلثوم “ودارت الأيام”،ثم اختتم الحفل بأعادة بأغنية مسلسل يونس ولد فضة “بحبك ياصاحبي”.

ويستقبل مساء اليوم الأثنين 22أغسطس«محكى القلعه1» فى الثامنة مسائا ،فرقة افتكاسات ،التى تقدم مجموعه من اشهر اغانيها ،ومنها رمضان زمان، سبع ايام مولد سيدى اللاتينى وغيرها.

وفى العاشرة مسائا، على«محكى القلعه 2»، يقدم المطرب محمد رشاد، مجموعه من اشهر اغانى كبار المطربين والمطربات، ومنها زحمه يادنيا زحمه، واما براوة وغيرها.