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حرق العلم الباكستاني يتسبب في غلق الحدود مع أفغانستان

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حرق العلم الباكستاني يتسبب في غلق الحدود مع أفغانستان حرق العلم الباكستاني يتسبب في غلق الحدود مع أفغانستان

حرق العلم الباكستاني في أفغانستان

قال مسئولون اليوم الإثنين، إن نزاعا بسبب حرق مثيري شغب أفغان للعلم الباكستاني قد تسبب في غلق معبر حدودي بين البلدين لليوم الخامس، ما يمنع وصول الإمدادات لقوات حلف شمال الأطلسي ناتو.

وأفاد المسئول في القوات شبه العسكرية الباكستانية، سفدار خان، بأنه تم غلق معبر شامان بعدما نهبت مجموعة من الشباب الأفغان البوابة الحدودية وأحرقت علما باكستانيا، وذلك خلال احتفالهم بالعيد الوطني لبلادهم في 18 أغسطس، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أن شامان، الواقع في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، هو احد معبرين حدوديين تمر منهما الإمدادات لقوات الناتو بعد وصولها إلى الموانئ البحرية الباكستانية.

وقال خان إن مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والسلع الأخرى توقفت على جانبي المعبر، فيما عقد مسئولون من باكستان وأفغانستان اجتماعات مطلع هذا الأسبوع لحل المشكلة، ولم يتم التوصل لاتفاق .

وأضاف أنه من المقرر أن يجتمع المسؤولون مجددا اليوم الإثنين لبحث المسألة.

وكانت التوترات بين القوات الباكستانية والأفغانية قد تسببت في غلق المعابر الحدودية بين البلدين خلال الشهور الماضية، ما وضع الصعوبات أمام المسافرين والتجار ومنع مرور الإمدادات لقوات الناتو.

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