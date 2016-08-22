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هبوط أسعار النفط مع تشكك من كبح جماح المعروض

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هبوط أسعار النفط مع تشكك من كبح جماح المعروض هبوط أسعار النفط مع تشكك من كبح جماح المعروض

برميل النفط

هبطت النفط، اليوم الاثنين، مع تشكك محللين في تمكن محادثات يجريها منتجو النفط الشهر المقبل من كبح جماح فائض المعروض من النفط ، قائلين إن من المحتمل أن يهبط خام برنت لأقل من 50 دولارًا للبرميل لأن الزيادة التي شهدتها أسعار النفط الخام في أغسطس وتجاوزت عشرين في المئة تبدو مبالغا فيها.

وقال متعاملون إن ارتفاع صادرات منتجات التكرير من الصين ضغط أيضا على الأسعار لأن هذا يُنظر إليه على أنه أحدث مؤشر لاستمرار تخمة المعروض من الوقود عالميا.

وارتفعت صادرات الصين في يوليو تموز من الديزل والبنزين 181.8 في المئة و145.2 في المئة بالترتيب بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي إلى 1.53 مليون طن و970 ألف طن لكل منهما.وهبط سعر خام برنت 51 سنتا أو واحد في المئة إلى 50.37 دولار للبرميل في الساعة 0057 بتوقيت جرينتش .

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو0.6 في المئة إلى 48.23 دولار للبرميل.

وشكك محللون في ارتفاع سعر النفط في الآونة الأخيرة قائلين إن كثيرا منه كان نتيجة عمليات تغطية مراكز دائنة وتوقع أن تناقش محادثات المنتجين المقبلة في سبتمبر أيلول سبل الحد من فائض المعروض.

 

 

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