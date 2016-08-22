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مقتل 18 من المليشيات الحوثية في اشتباكات جنوبي اليمن

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مقتل 18 من المليشيات الحوثية في اشتباكات جنوبي اليمن مقتل 18 من المليشيات الحوثية في اشتباكات جنوبي اليمن

ارشيفية

شهدت مدينة تعز اشتباكات عنيفة الليلة الماضية بين قوات الجيش اليمنى، والمقاومة المؤيدة له من جهة وبين مليشيات الحوثيين وصالح من جهة أخرى، فى جبهات عديدة من المدينة.

وأكدت مصادر المقاومة فى تعز، أن القوات الحكومية تصدت لمحاولات عناصر المليشيات مهاجمة مواقعها فى غرب المدينة وحى الزنوج شمال المدينة، بحسب وكالة الشرق الأوسط.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع القوات فى الزنوج فى محاولة لاسترداد موقعى الصومعة والتبة السوداء إلا أنهم فشلوا فى تحقيق ذلك وتكبدوا خسائر كبيرة.

وأضافت أن تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية وصلت الى مديرية الصلو جنوب شرقى تعز وصلت تعزيزات بعد تجدد الاشتباكات بين الجانبين فى المديرية .. وتسعى القوات الحكومية إلى استعادة قرى الصيار والحود والشرف التى سيطرت عليها المليشيات صالح منذ أيام.

وقامت طائرات دول التحالف العربى بمساندة القوات الحكومية اليمنية، وقامت بقصف مواقع المليشيات فى منطقة الربيعى والضباب غرب المدينة وتبة سوفتيل فى الشرق.

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