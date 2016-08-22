مقتل 35 مقاتلًا من «داعش» جراء اشتباكات في ليبيا

لقى أكثر من 35 عنصرًا من تنظيم “داعش” مصرعهم جراء الاشتباكات بمدينة سرت الليبية، مع قوات عملية “البنيان المرصوص” التابعة للمجلس الرئاسي الليبي.

وأكد الناطق باسم غرفة عمليات «البنيان المرصوص» عميد محمد الغصري، فى تصريح صحفي اليوم، مقتل أكثر من 35 عنصرًا من تنظيم”داعش” بعد اشتباكات عنيفة مع قواتنا بوسط مدينة سرت.

وأضاف أن قواتهم غنمت خلال المواجهات كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات كانت بحوزة مسلحى تنظيم «داعش» فى مدينة سرت.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور أكرم اقليوان بمستشفى مصراتة المركزي، أن القائد الميدانى لكتيبة الإعصار بقوات «البنيان المرصوص» بشير ارفيدة أصيب جراء الاشتباكات بسرت، واصفا إصابته بالحرجة.