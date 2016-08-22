730 حافلة تنقل 34 ألف طالب في العين

وضعت مواصلات الإمارات فرع العين كافة التجهيزات والاستعدادات للعام الدراسي الجديد، منها إطلاقها أسبوع المواصلات المدرسية في 14 أغسطس، وسيستمر حتى 25 من الشهر الجاري، وسيشمل مبادرات وزيارات وبرامج عدة منها تأهيل وتدريب فرق العمل الميدانية من سائقين ومشرفات نقل وسلامة، بالإضافة إلى موظفين إداريين، علاوة على إتمام أعمال الصيانة بما يكفل جاهزية الأسطول، المكون من 730 حافلة لنقل 34 ألف طالب من 107 مدارس بالعين.

وأوضح محمد معين، مدير المواصلات المدرسية بالإنابة في مواصلات الإمارات، فرع العين، أن الفرع سينظّم دورات تدريبية ومحاضرات تستهدف 866 سائقاً، و1230 مشرفة من جميع المحطات التابعة للفرع بعدد 32 محاضرة.

وأضاف «ستتمحور المحاضرات حول جوانب السلامة والصحة المهنية التي تحظى باهتمام بالغ من مواصلات الإمارات بصفة عامة، وأخرى توضح ماهية عمليات النقل المدرسي مع توضيح للقوانين والأنظمة واللوائح الناظمة لتلك العمليات، فيما ستتطرق محاضرات أخرى إلى كيفية تعزيز رضا المتعاملين ومهارات فن التعامل مع الآخرين وغيرها.

كما سيتم تنظيم حفل لتكريم المتميزين من السائقين، والمتميزات من المشرفات، إضافة إلى تكريم الجهات والمؤسسات والدوائر المتعاونة مع الفرع في مدينة العين، وسيطلق الفرع أيضاً حملة أهلاً براعم السلامة، حيث سيقوم موظفو قسم السلامة في الفرع باستقبال طلاب وطالبات رياض الأطفال، وتعريفهم بأهمية مفهوم السلامة».

وعلى صعيد تجهيزات الحافلات المدرسية، أفاد معين بأن أسطول الفرع المخصص للنقل المدرسي يبلغ 730 حافلة مدرسية متنوعة، كلها خضعت لأعمال الصيانة الوقائية والدورية قبيل انطلاق العام الدراسي .

وتتمتع بأفضل المواصفات التقنية الإلكترونية وتلبيتها لأعلى المتطلبات الفنية، ومن بين تلك المواصفات على سبيل المثال لا الحصر وجود 7 كاميرات في كل حافلة على حدة، أي ما مجموعه 5110 كاميرات مركبة في جميع الحافلات المدرسية بالفرع.

ولفت إلى أن مواصلات الإمارات فرع العين قامت بتدريب 36 من السائقين والمشرفات والبُدلاء على آلية نقل الطلاب والطالبات من فئة ذوي الإعاقة الحركية وعددهم 9 طلاب، الذين يستخدمون حافلات مدرسية مجهزة برافعة كراسٍ.