الأرصاد : طقس اليوم معتدل شمالًا حار على الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية،، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.