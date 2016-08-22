زوج يطلق زوجته لإدمانها الشيشة والمواد المخدرة بصحبة ابنتها ذات الـ16 عاما

وقف الزوج أمام محكمة الأسرة يطالب بحضانة ابنتيه البالغتين 16 و14 عامًا من زوجته "سلوى.س" خوفًا عليهما من العيش معها بسبب إدمانها المواد المخدرة والشيشة ودفعها لابنتها الكبرى للتدخين معها .

وأكمل الزوج "مجدى.ف"، فى الدعوى التى تقدم بها لمحكمة الأسرة بروض الفرج والتى حملت رقم 1987 لسنة 2016 قائلاً: تسببت شراهة زوجتى فى تدخين "الشيشة" بطلاقى لها بعد أن طلبت منها أكثر من مرة الإقلاع عن التدخين دون جدوى ولكنى لم أكن أدرى أن ذلك سيؤدى بها إلى الفساد أكثر واللجوء للمواد المخدرة ومشاركة ابنتى جميلة معها التى تبلغ 16 عامًا.

وأوضح الزوج بدعواه: زوجتى بعد عشرة 12 سنة زواج فى حياة هادئة أصبحت فجأة من أرباب القهاوى وأدمنت شرب السجائر والشيشة والتصرفات المخلة بالآداب العامة حتى أنها اعتادت على الخروج من المنزل والرجوع بعد الساعة الـ 3 فجرًا.

وأكمل الزوج: تركت المنزل لها بعد أن جعلت صورتى أمام الجميع غير لائقة ولكن الأمر تطور وبعد سنة من الانفصال ومحاولتى تدخل أهلها وأهلى للحفاظ على بناتى استيقظت على كارثة إدمان ابنتى ومشاركتها أمها وكدت أن أفقدها بسبب جرعة مواد مخدرة زائدة.