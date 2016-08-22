4 أطعمة تعوض تساقط الشعر.. أهمها الحلبة وحليب جوز الهند

أثبتت الدراسات العلمية أنه ما بين 50 إلى 100 شعرة يومياً تتساقط وينمو مكانها شعر جديد، ولكن هناك تساقط للشعر لأسباب مرضية يرصدها الموقع الأمريكى My Fit Magazine، وهى..

1- الوراثة:

السبب الأكثر شيوعا لفقدان الشعر هو حالة وراثية الذى يحدث عادة تدريجيا وفى أنماط يمكن التنبؤ بها، مثل تراجع الشعر والصلع عند الرجال.

2- التغييرات الهرمونية:

التغييرات الهرمونية والاختلالات يمكن أن تسبب فقدان الشعر المؤقت، وهذا يمكن أن يكون بسبب الحمل أو الولادة أو فى بداية سن اليأس، وتتأثر مستويات الهرمون أيضا بالغدة الدرقية، ومشاكل الغدة الدرقية يمكن أن تكون سببا مباشرا فى مشاكل تساقط الشعر.

3- الظروف الطبية:

تؤكد الدراسات أن التهابات فروة الرأس يمكن أن تؤدى إلى فقدان الشعر.

4- الأدوية:

فقدان الشعر يمكن أن يكون ناجما عن أدوية تحديد النسل، جنبا إلى جنب مع الأدوية التى تستخدم لعلاج السرطان والتهاب المفاصل والاكتئاب والقلب وارتفاع ضغط الدم.

وهناك بعض الأطعمة يمكن أن تعوض تساقط الشعر منها:

جذور عرق السوس:

يعمل جذر عرق السوس على فتح المسام وتهدئة فروة الرأس، ويساعد على إزالة تهيج فروة الرأس التى تكون بسبب القشرة. وفقدان الشعر والصلع، فيمكن إضافة ملعقة عرق السوس بكوب حليب وربع معلقة من الزعفران تخلط جيدا وتطبيق العجينة على بقع صلعاء قبل النوم. تركها يوم على الفروة ثم يغسل الشعر فى الصباح وتستخدم هذه الخلطة مرتين فى الأسبوع.

الكركديه الصينى:

زهرة الكركديه الصينية تعزز نمو الشعر، والتخلص من قشرة الرأس ومنع الشيب المبكر.

الحلبة:

الحلبة هى فعالة للغاية لعلاج تساقط الشعر فلها دور فعال فى إعادة بناء بصيلات الشعر. كما أن الحلبة تحتوى على البروتينات وحمض النيكوتينيك التى تحفز نمو الشعر.

حليب جوز الهند:

يحتوى حليب جوز الهند البروتين والدهون الأساسية التى تعزز نمو الشعر وتمنع تساقطه.