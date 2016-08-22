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أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 22 أغسطس

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أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 22 أغسطس أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 22 أغسطس

واصلت الذهب اليوم في ، استقرارها، خلال مستهل تعاملات الإثنين، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 460 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 526 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 394 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 307 جنيهًا ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 3680 جنيهًا، والأوقية 16350 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهاً قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار "21" إلى 520 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، ووصل عيار "24" إلى 586 جنيهًا، في حين وصل عيار "18" نحو 454 جنيهًا.

وأرجع الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، سبب استقرار أسعار الذهب، إلى استقرار أسعار الذهب بالبورصات العالمية، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف العملات الأجنبية والعربية في السوق المحلي.

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