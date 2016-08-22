أهالى "دراو" يطالبون بلقاءات جماهيرية مع رؤساء مراكز المدن بأسوان

طالب عدد من المواطنين من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بأسوان، بعقد لقاء جماهيرى بشكل دورى، للإستماع لمشاكل المواطنين والعمل على حلها، وذلك أسوة باللقاء الجماهيرى الذى يعقده محافظ أسوان، مطالبين فى الوقت ذاته بأن يضم هذا اللقاء بعض ممثلى الجمعيات الأهلية بمركز ومدينة دراو، وذلك لعدم وجود مجالس محلية.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت بمدينة دراو بأسوان مساء أمس والتي تناولت دور المراكز التكنولوجية بأسوان، حيث حضر الندوة لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وممثلى المجتمع المدنى وأهالي مركز دراو.