سعر الدولار اليوم 22 أغسطس يواصل إرتفاعه في السوق السوداء

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي، اشتعاله مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الإثنين 22 أغسطس، مقتربا من تسجيل الـ 13 جنيه للمرة الثانية في تاريخه، بعد عدة قفزات حققتها العملة الأمريكية خلال تعاملات الثلاثة أيام الماضية، برغم حالة الارتباك والحذر التي تشهدها أسواق الصرافة في مصر، بسبب تشديد العقوبات على المخالفين والمضاربين، وغلق عدد كبير من شركات الصرافة، وحالة الترقب لقرارات جديدة من البنك المركزي المصري، بشـأن تحريك سعر الدولار في البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم..سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 22 أغسطس، في تعاملات السوق السوداء، 12.50 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، بعد عدة قفزات حققتها الورقة الخضراء خلال الثلاثة أيام الماضية على حساب الجنيه المصري، بينما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في تعاملات البنوك الرسمية، عند 8.78 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، طبقا لأخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري بشأن سعر الورقة الخضراء، في أخر عطاء دولاري تم طرحه للبيع في البنوك الثلاثاء الماضي.

وصرح مصدر مصرفي بأن ارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة، يرجع إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية، من رجال الأعمال والمستثمرين، لتلبية احتياجات السوق المصري من البضائع والمواد الخام المستوردة من الخارج، في ظل نقص شديد من الورقة الخضراء، الذي تعاني منه مصر منذ أوائل العام الجاري 2016، نتيجة ضعف الموارد الدولارية، وخاصة بعد تراجع القطاع السياحي، بعد سقوط الطائرة الروسية على شبه جزيرة سيناء في شهر ديسمبر الماضي.

شبكةعيونالإخبارية

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