شلل مرورى بطريق"مصر- إسكندرية" الزراعى بسبب انقلاب سيارة نقل

تسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق (القاهرة – الإسكندرية) الزراعى، فى شلل تام من منطقة قها إلى سنديون، مما أضطر السيارات إلى السير داخل طرق بديله بالكتلة السكنية.

وأرسل المواطن صلاح حسب الله صوراً تؤكد الواقعة، مؤكداً زيادة تحويلات السيارات داخل قرى محافظة القليوبية.

كما أوضح ناصر مدين، أحد المواطنين، أن سبب الشلل المرورى هو انقلاب سيارة نقل ثقيل "ترلا"، لافتا إلى أن العديد من السيارات قد اتخذت طرقا بديلة لتلافى الزحمة المرورية.

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طرق بديلة بقرية سنديون بالقليوبية