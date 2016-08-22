وحدات حماية الشعب الكردية تشن هجوما لطرد الجيش السورى من مدينة الحسكة

شنت وحدات حماية الشعب الكردية هجوما ضخما، اليوم الاثنين، لانتزاع آخر مناطق تسيطر عليها الحكومة فى مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا، بعد توجيه نداء للفصائل المؤيدة للحكومة للاستسلام، وذلك حسبما ذكرت القوات الكردية وسكان.

وقالوا إن القوات الكردية بدأت الهجوم بعد منتصف الليل للسيطرة على منطقة نشوى الواقعة بشمال شرق المدينة والقريبة من موقع مجمع أمنى قرب مكتب الحاكم القريب من قلب المدينة.

وكانت وحدات حماية الشعب قد سيطرت فى وقت سابق على غويران وهو الحى العربى الوحيد الذى مازال فى يد الحكومة.

ويمثل القتال الذى اندلع الأسبوع الماضى فى الحسكة المقسمة إلى مناطق خاضعة للأكراد وأخرى تابعة للحكومة السورية أعنف مواجهة بين وحدات حماية الشعب الكردية ودمشق منذ اندلاع الحرب قبل خمسة أعوام.

وأرسل الجيش السورى طائرات حربية ضد هذه الجماعة الكردية الرئيسية المسلحة لأول مرة خلال الحرب الأسبوع الماضى مما دفع التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة لإرسال طائرات لحماية قوات العمليات الخاصة البرية الأمريكية.

وتمثل وحدات حماية الشعب الكردية ركيزة الحملة التى تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش فى سوريا وتسيطر على مساحات من شمال البلاد شكلت فيها الجماعات الكردية إدارتها الخاصة منذ بدء الحرب السورية عام 2011.

واتهمت وسائل الإعلام الرسمية السورية قوة أمنية مرتبطة بوحدات حماية الشعب الكردية تُعرف باسم "الأسايش" بخرق وقف لإطلاق النار وقالت إن أفرادها أحرقوا مبان حكومية فى الحكسة.

واتهمت وسائل الإعلام الأسايش بإشعال العنف من خلال تصعيد الاستفزازات بما فى ذلك قصف مواقع الجيش فى الحكسة وقالت إن الأسايش يهدفون إلى السيطرة على المدينة.