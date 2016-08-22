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بالصور .. الإهمال يواصل تدمير قصر محمد على بالسويس

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بالصور .. الإهمال يواصل تدمير قصر محمد على بالسويس بالصور .. الإهمال يواصل تدمير قصر محمد على بالسويس

>السويس- سيد نون

استمرت على كورنيش السويس القديم أزمة أهمال قصر محمد على بالسويس، ولم تتحقق الوعود المتكررة من وزارة الآثار والتنفيذيين بمحافظة السويس بإعادة ترميم القصر الأثرى وإنقاذه، حتى تحول حاليا إلى موقع معروف لألقاء القمامة والتخلص منها وغرق القصر فى تلال القمامة، ووجدت الكلاب الضالة ماوى لها داخل القصر، ليتحول القصر من أهم قصور أسرة محمد على إلى منزل للكلاب الضالة.

 

وقال محمد أبو سمرة، من السكان المجاورين لقصر محمد على، مفيش فايدة كل شوية يقولوا هينقذوا القصر ويرمموا القصر ومفيش أى حاجة بتحصل، بل على العكس الوضع بيزداد سوء وتحول القصر إلى مقلب للقمامة وماوى للكلاب الضالة، الذين اتخذوه ماوى لهم بشكل دائم.


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