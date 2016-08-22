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البيت الأبيض يدين هجوم الصومال الإرهابى

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البيت الأبيض يدين هجوم الصومال الإرهابى البيت الأبيض يدين هجوم الصومال الإرهابى

>واشنطن أ ش أ

أدان البيت الأبيض بشدة الهجوم الإرهابى، الذى فى وقع أمس الأحد، فى إقليم بونتلاند بالصومال، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى نيد برايس - فى بيان أصدره البيت الأبيض - إن الهجوم الإرهابى الذى استهدف قوات أمنية ومسئولين حكوميين ومدنيين يعد محاولة أخرى من جانب العناصر الإرهابية لإضعاف الصومال وهو مقدم على مرحلة انتقالية تاريخية خلال الأشهر المقبلة.

 

وأكد المسئول الأمريكى انضمام الولايات المتحدة إلى المجتمع الدولى فى التعبير عن الغضب إزاء الهجوم الإرهابى الوحشي. وقال إن الولايات المتحدة تواصل تضامنها مع الصومال فى حربه ضد الإرهاب والتطرف ودعم الشعب الصومال فى سعيه إلى تحقيق مستقبل يسوده السلام والرخاء ومشاركة كافة الأطراف.

 

وكان عشرة أشخاص على الأقل قد قتلوا أمس الأحد فى هجوم انتحارى استهدف مقرا للحكومة المحلية فى إقليم بونتلاند فى الوقت الذى أعلنت فيه حركة الشباب مسئوليتها عن الهجوم.


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