أخبار العراق.. مقتل 3 إرهابيين غربى بغداد على يد قوات الأمن العراقية

تمكنت قوة من قيادة "عمليات بغداد" ، من قتل ثلاثة إرهابيين داخل أحد المنازل غربى العاصمة العراقية، وقال الناطق باسم "عمليات بغداد" العميد سعد معن، فى تصريح صحفى مساء يوم الأحد ، إنه وفقا لمعلومات استخبارية، تمت محاصرة عناصر إرهابية فى أحد المنازل بمنطقة العرسان غربى بغداد، مشيرا إلى أن قوة من "لواء المشاة 60" بالجيش اشتبكت مع الإرهابيين الثلاثة وقتلتهم جميعا.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم "داعش" الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامى) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.