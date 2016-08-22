طارق الخولى: وساطة روسية قد تكون وراء تصريحات الرئيس عن تركيا لحل الأزمة

قال طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأحد، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف القومية عن العلاقات المصرية التركية، قد تفتح الباب لحل الأزمة بين البلدين، خاصة أن رئيس الوزراء التركى أكد فى تصريح له أن أنقرة تريد تحسين علاقاتها مع مصر وإزالة الخلافات بينهما.

وأضاف "الخولى"، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن الكرة الآن فى ملعب الجانب التركى، مشيرا الى أن تصريح الرئيس السيسى عن تركيا تؤكد أن مصر لا تقبل بوجود أى شروط للتصالح مع تركيا.

وأضح "الخولى"، أن روسيا تحاول جاهدة إعادة رسم منطقة الشرق الأوسط واستعادة استقرارها، وقد تكون هناك وساطة من روسيا لتحسين العلاقات بين مصر وتركيا، وتكوين علاقات أفضل بين كل من روسيا وتركيا ومصر وإيران إلى جانب السعودية، من أجل إعادة الاتزان لمنطقة الشرق الأوسط، متابعا:" نتوقع أن يتغير الموقف التركى تجاه مصر".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية الثلاث، أمس الأحد، أن القرار الوطنى المصرى مستقل بشكل مطلق، مضيفاً: "نعطى الأتراك الوقت لتصحيح مواقفهم".