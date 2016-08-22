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"المساحة" تقيم أصول وزارات والتعليم والبترول والرى والكهرباء لاستثمارها

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"المساحة" تقيم أصول وزارات والتعليم والبترول والرى والكهرباء لاستثمارها "المساحة" تقيم أصول وزارات والتعليم والبترول والرى والكهرباء لاستثمارها

>كتبت أسماء نصار

أكد المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أن الهيئة تقوم حالياً بتقييم أصول بعض جهات الدولة  منها وزارت :"التربية والتعليم، والرى، والبترول، والكهرباء"،  بالإضافة لعدد من المحافظات لاستثمار أصولها.

وأضاف رئيس هيئة المساحة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن القانون رقم 17 لسنة 2015، يعطى الحق لهيئة المساحة بتقييم المشروعات الاستثمارية لتنفيذ مشروعات لزيادة موارد الجهات، طبقا لتوجهات الدولة فى هذا الشأن.

وأشار "كمال"، إلى أن وزير الرى كلف الهيئة بزيادة زيادة الدعاية والتسويق للمنتجات والأعمال التى تقوم بها لدى الغير، والتركيز على فتح مجال للتعاون مع البنوك لإنجاز الأعمال المساحية، بغرض تنمية موارد الهيئة لتغطية أعباءها المالية.

كما وجه وزير الرى قطاعات الوزارة بالتعامل مع الهيئة المصرية للمساحة فى كافة المنتجات التى تنتجها، لافتاً إلى أن الهيئة تمتلك مطبعة عريقة، ويجرى حالياً تحديثها بأحدث الوسائل التكنولوجية.


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