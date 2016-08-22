عن تأخر النواب.. وكيل لجنة القيم: لايمكن عقد جلسة 8ساعات دون دخول الحمام

قال النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إن سبب انزعاج الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، من النواب هو طلب أكثر من 51 عضوا الكلمة عن فقرة واحدة فى مادة ، مشيرا إلى أن هذا يأخذ الكثير من وقت الجلسة العامة.

وعن حديث رئيس البرلمان عن عدم وجود النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، أوضح وكيل لجنة القيم لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن لشخص أن يعقد 8 ساعات فى الجلسة العامة بدون دخول الحمام، أو لتناول المياه أو للصلاة ، مشيرا إلى أنه قبل ذلك كانت ترفع الجلسة كل نصف ساعة ، أما الآن فهى جلسة واحدة.