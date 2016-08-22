تكتل 25-30:الحكومة والبرلمان يتحملان مسئولية عدم إقرار القوانين الانتقالية

قال النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل 25 -30، إن كلا من الحكومة والبرلمان يتحملان مسئولية عدم انتهاء المجلس من إقرار القوانين الانتقالية رغم اقتراب انتهاء الدورة التشريعية الأولى، موضحا أن هناك مشاريع قوانين تقدم بها النواب ومتعلقة بقوانين انتقالية ولم يتناقش حتى الآن.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحكومة تأخرت فى إرسال بعض القوانين الانتقالية إلى مجلس النواب، مما أدى إلى عدم مناقشتها حتى الآن، موضحا أن القوانين الانتقالية ستؤجل لدور الانعقاد الثانى لاقتراب انتهاء دور الانعقاد الأول.