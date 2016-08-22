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وزير الرياضة يوضح أسباب كثرة الإداريين.. ومصر لم تتحمل سوى تذاكر الطيران

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وزير الرياضة يوضح أسباب كثرة الإداريين.. ومصر لم تتحمل سوى تذاكر الطيران وزير الرياضة يوضح أسباب كثرة الإداريين.. ومصر لم تتحمل سوى تذاكر الطيران

أكد خالد عبد العزيز وزير الرياضة أن عدد الإداريين الكثير في بعثة الأوليمبية كان بسبب كثرة اللاعبين المشاركين في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

بعثة مصر في البرازيل كانت الأكبر في تاريخ الفراعنة إذ شارك 120 رياضيا في الأولمبياد.

وقال عبد العزيز في تصريحات هاتفية لقناة صدى البلد "البعثة كانت 120 لاعبا أوليمبيا، وهذا يمنح الفرصة للاعبين أكثر في المشاركة إفريقيا".

وأضاف "عدد اللاعبين هو من يحدد الإداريين، فريق الطائرة معه 6 إداريين والطائرة 8 إداريين وهكذا، نحن لم نتحمل سوى تذاكر الطيران أما الإقامة كانت على نفقة اللجنة الأوليمبية الدولية".

مصر نجحت في إحراز 3 ميداليات برونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو عن طريق محمد إيهاب وسارة سمير في رفع الأثقال وهداية ملاك في التايكوندو.

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