' خططنا للحصول على ميداليات بدليل صورة الأبطال مع السيسي '

أكد خالد عبد العزيز وزير الرياضة أنه كان هناك تخطيطا للحصول على أكثر من ميدالية أوليمبية في ريو دي جانيرو 2016.

مصر نجحت في التتويج بثلاث مياليات برونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 عن طريق محمد إيهاب وسارة سمير في رفع الأثقال وهداية ملاك في التايكوندو.

وقال عبد العزيز في تصريحات هاتفية "كان هناك تخطيط، بدليل صورة الرياضيين الأبطال مع السيسي".

وأضاف "الصورة كان فيها الأبطال الثلاثة الحاصلين على ميداليات ولو تحركت لليسار قليلا ستجد إيهاب عبد الرحمن الذي كان مرشحا لميدالية أيضا لولا الإيقاف".

وتابع "الصورة كانت في 9 يناير نحن كنا نرشحهم ونتوقعهم، عندما يكون حسام بكر مصنف ثالث على العالم لا يمكنني أن أقول بأنه ليس مرشحا، عندما يكون عزمي محيلبة هو المصنف الثاني عالميا لا يمكنني أن أستبعده".

وتابع "أقدر غضب الشعب المصري جدا وأنا شخصيا حزنت من ضياع ميداليات كانت قريبة وعلى بعد ثوان قليلة منا".