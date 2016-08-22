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الحرمان من الطعام لا ينقص الوزن.. اعتمد على عناصر غذائية صحية فى الرجيم

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الحرمان من الطعام لا ينقص الوزن.. اعتمد على عناصر غذائية صحية فى الرجيم الحرمان من الطعام لا ينقص الوزن.. اعتمد على عناصر غذائية صحية فى الرجيم

>كتبت أمنية فايد

يتجه البعض إلى الحرمان من كل أشكال الطعام ظننا أن ذلك يساعدهم على إنقاص وزنهم، والتخلص من الزائدة عن جسمهم، وهو ما يحذر منه الدكتور عمرو ناجى، أخصائى التغذية الإكلينيكية والسمنة والنحافة، قائلا: "الجوع والحرمان من الطعام لا يساعدان على إنقاص الوزن، بل يزيد مشكلات الجسم الصحية، لأن منظومة الجسم تعمل على حماية نفسها، ففى حالة الحرمان من الطعام تتوقف عملية حرق الدهون وبالتالى ثبات الوزن".

 

وأضاف د. عمرو: "من الأفضل اتباع نظام صحى ومتوازن يحتوى على مختلف العناصر الغذائية والخضراوات والفاكهة والأطعمة الصحية الطازجة، حيث يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التى تحافظ عليه من الأمراض، وفى نفس الوقت تساعد فى التخلص من الدهون".

 

وعن جراحات السمنة أوضح الدكتور "عمرو" قائلا: "سواء كانت تكميم المعدة أو تحويل المسار ليست بالحل السحرى أو الإجراء السهل اتباعه فهذه الجراحات لابد فيها من إجراء تقييم كامل للمريض ومعرفة هل فعلا يحتاج لهذا النوع من الجراحات أم لا، ولا بد بعد إجراء الجراحة اتباع نظام تغذية صحى يتدرج بداية من تناول السوائل حتى الوصول للغذاء الاعتيادى، شرط أن يدعم ببعض المكملات الغذائية لتعويض الفقد فى العناصر الغذائية".

 

ونصح "عمرو" قائلا: "الاعتماد على نظام رجيم واحد لفترة طويلة يؤدى إلى ثبات الوزن، لذلك يجب التنوع بين أنظمة الرجيم لضمان عدم الثبات على وزن والوصول للهدف وهو إنقاص الوزن مع عدم تأثر الحالة الصحية أو النفسية.


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مصر 365

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