مرور المحلة: جارى اعادة تقسيم خطوط السير من جديد بشكل يتناسب مع مصلحة المواطن

أكد المقدم فادى ملاك مدير المرور بالمحلة، أن مشكلة تقسيم الخطوط بالمدينة مشكلة قديمة و لا تزال ترمى بظلالها فى الوقت الحالى و هو بصدد اعادة تقسيم الخطوط من جديد بشكل يتناسب مع مصلحة المواطن البسيط ولا تضر بالسائقين، أما مشكلة التوك توك فهى مشكلة الدولة بأكملها و جارى اتخاذ خطوات ايجابية بهذا الموضوع و يتم حاليا عمل بعض الدراسات فى جعل بعض الطرق اتجاه واحد للسيطرة على المرور فى عكس الاتجاه أما موضوع الموقف الجديد فسيكون بمثابة انطلاقة جديدة للمرور بالمحلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مع قيادات المرور بالمحلة برئاسة المقدم فادى ملاك رئيس قسم المرور بالمحلة بحضور الرائد محمود أبو المكارم رئيس مباحث المرور و الرواد عبد السلام محمد و محمد البناوى أيمن مكاوى وحامد الزعبلاوى بحضور المحاسب صلاح موسى نائب رئيس المدينة ومحمد الشرقاوى (مساعد رئيس المدينة وأحمد فكرى رئيس حى ثان للوقوف على أهم مشاكل المرور بالمحلة و منها تقسيم الخطوط و السير فى عكس الاتجاه و ضرورة وضع تصورات جديدة لحركة المرور بالمحلة خاصة بعد افتتاح الموقف الجديد و ضرورة الاهتمام بالمرور فى الشوارع الرئيسية بالمحلة و ضرورة التواجد رجال المرور بمدخل المحلة من منطقة الزراعة مرورا بشارع الجلاء و محب و البحر نظرا لما يصاحب بعض هذه المناطق من اشغالات مرورية و أخيرا مشكلة التوك توك.

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