عن دعوات العصيان المدنى..إخوانى منشق:الـ CIA تستخدم الجماعة للضغط على مصر

قال طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن دعوات الجماعة للعصيان المدنى هى تحركات تثبت مستوى الخيانة التى انحدر إليها تنظيم الإخوان الإرهابى، موضحا أن وراء تلك التحركات المكررة المخابرات الأمريكية التى توظف هؤلاء المرتزقة للضغط على الدولة المصرية.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"يمكن تفهم ما يقوم به الإخوان فى إطار تحركات ووسائل متعددة للضغط الخارجى على النظام فى مصر من أجل قبول عودة التنظيم مرة أخرى للمشهد السياسى وهو ما يرفضه الأغلبية الساحقة من الشعب المصرى و جميع مؤسسات الدولة".

كانت جماعة الإخوان، دشنت حملة تستهدف الترويج للعصيان المدنى فى مصر عبر ما يسمى بـ"المجلس الثورى" الذى أسسته وتديره من تركيا، ودعت خلال الحملة التى تدخل أسبوعها الثالث إلى تشكيل لجان لمقاومة السلطات ومحاصرة المؤسسات الحكومية وتحريض العاملين فى المؤسسات، كما دعت إلى إضفاء طابع من السرية على مجموعات العمل تحسبا للإجراءات الأمنية.