ننشر مقترحات شركات الكهرباء للتعاقد مع شركة خاصة لتولى قراءة العدادات

اقتربت شركات توزيع الكهرباء الـ٩ على مستوى الجمهورية من الانتهاء من أعداد مقترحاتها لإعداد كراسة الشروط لطرح مناقصة للتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لتولى مسئولية قراءة العدادات لحل أزمة القراءات الخاطئة التى يعانى منها العديد من المواطنين نتيجة العجز فى عدد العاملين بإدارة الكشافين.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستتلقى غداً الاثنين بحد أقصى، مقترحات شركات توزيع الكهرباء الـ9 بشأن كراسة الشروط الخاصة بمناقصة "قراءة العداد".

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مقترحات رؤساء الشركات سيتم دراستها من قبل الشركة القابضة لإصدار كراسة شروط موحدة لطرح مناقصة "قراءة العداد" بجميع الشركات للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتولى مسئولية قراءة العدادات بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشار المصدر، إلى أن التعاقد مع شركة تتولى مسئولية قراءة العداد يأتى نتيجة قلة عدد الكشافين بشركات توزيع الكهرباء والتى ينتج عنها صدور فواتير استهلاك خاطئة تغضب المواطنين.

وقال المصدر، إن المقترحات المبدئية لشركات توزيع الكهرباء تتضمن شروط جزائية على الشركة التى سيقع الاختيار عليها لتولى مهمة قراءة العدادات، لافتا إلى أن أهم هذه الشروط هو فرض شرط يلزم الشركة بصرف تعويضات للمستهلكين فى حالة وجود شكاوى من فاتورة خاطئة.

وتابع المصدر أن خطة الوزارة لاستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع خلال ٥ سنوات وإلى ذكية خلال ١٠ سنوات ، ستجعل شركات توزيع الكهرباء بلا كشافين لتسجيل قراءة العداد لدى المستهلكين، موكدا أن العقود مع هذه الشركات ستكون سنوية قابلة للتجديد والإلغاء.

وأوضح المصدر ،ان العاملين بقطاع الكشافين سيتم نقلهم لإدارة التحصيل والاستفادة منهم على مستوى الجمهورية،موضحا أن الوزارة لم تلجأ لتعيين موظفين جدد منذ أكثر من ٥ سنوات فى إطار خطتها للاعتماد على العدادات مسبوقة الدفع.

وأضاف المصدر، أن الوزارة لم تلجأ لتصفية العاملين بها بعد التعاقد مع هذه الشركات وإنما الاستفادة منهم فى قطاعات أخرى مثل التحصيل مع استمرار حصولهم على الحوافز الخاصة بالتحصيل التى تزيد بكثير عن حوافز الكشف و ذلك لحين وصولهم لسن التقاعد.