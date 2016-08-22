مقتل وإصابة 51 عنصرا من القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى بسرت

لقى 11 عنصرا مصرعهم وأصيب 40 آخرون ، من القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبي، جراء الاشتباكات العنيفة مع مسلحى تنظيم «داعش» فى مدينة سرت .

وأكد مصدر طبى بمستشفى مصراتة المركزى ، مساء يوم الأحد ، أن المستشفى استقبل 11 قتيلاً و40 جريحًا من قوات «البنيان المرصوص» جراء الاشتباكات مع تنظيم «داعش» فى مدينة سرت.

وأضاف المصدر ، أن جثامين القتلى نقلت إلى ثلاجة المستشفى لعرضها على الطب الشرعى ، لافتا أن الجرحى الـ 41 إصابتهم تفاوتت يسن البسيطة والخفيفة والمتوسطة ، قدمت لهم الإسعافات الاولية .

وأشار إلى أن الاشتباكات التى خاضتها قوات «البنيان المرصوص» اليوم بالحى السكنى 200 وعمارات الألف وحدة سكنية وعمارات التأمين والمنطقة السكنية الأولى.