اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة متهم بأحداث الإسماعيلية

تتظر اليوم الاثنين الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم دهشان محمد سليمان محمد إسماعيل، الذى صدر ضده حكم غيابى بالسجن المؤبد فى القضية المتهم فيها محمد بديع مرشد الإخوان و35 آخرين من قيادات الجماعة، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الإسماعيلية".

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وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها على 6 متهمين آخرين بالقضية، حيث عاقبت المتهم محمد السيد شحاتة محمد بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وقضت ببراءة كل من إيهاب ممدوح أحمد يعقوب، وسالم نصار سالم نصار، ومحمود على محمود سليمان، وعبد الرحمن إبراهيم الرفاعى أمين "حدث"، وبسيونى الدسوقى مصطفى حسين.



> تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات، وبحضور محمد حجازى وكيل النيابة، وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب وسعيد صديق.