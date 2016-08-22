ضبط هارب من حكم 15 سنة سجن مشدد بطور سيناء

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الطور، من ضبط هارب من السجن المشدد بطور سيناء.

تلقى اللواء أحمد طايل، مدير أمن جنوب سيناء مساعد وزير الداخلية، إخطارا من اللواء أحمد فاروق القرن، مدير ادارة البحث الجنائى بجنوب سيناء، يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الطور من ضبط الهارب (م . س . م . م) ٣٢ عاما ومقيم بشارع جمال عبدالناصر بحي الأمل بطور سيناء، والهارب من السجون فى أحداث ٢٥ يناير٢٠١١ ( وادي النطرون) والمحكوم عليه بالسجن المشدد ١٥عاما فى القضية رقم ١٨٧٣ لسنة ٢٠٠٨ جنايات قسم شرطة الطور فى قتل عمد و إحراز أسلحة و ذخيرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على النياية العامة .