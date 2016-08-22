«سعود الطبية» تستقبل خمسة آلاف مصاب خلال شهرين

استقبل قسم الطوارئ في مدينة الملك سعود الطبية، خلال الشهرين الماضيين، قرابة خمسة آلاف مصاب، تعرضوا لإصابات جراء السقوط في المنازل، أو استخدام أدوات حادة.

وأفادت المدينة الطبية أن هذه الإحصائية لا تشمل مصابي الحوادث المرورية، مضيفة أن نحو 371 مصاباً منهم من تم تنويمهم، بينما فارق شخصان الحياة، في حين تلقى البقية العلاج اللازم بالطوارئ وغادروا المستشفى.وأوضحت أن هذه الأرقام الكبيرة تؤكد على ضرورة تكاتف الجميع لتحقيق التوعية اللازمة بين المواطنين والمقيمين حول اشتراطات الأمن والسلامة وضرورة الحذر في التعامل مع الآلات والمواد الخطرة أو تلك التي تتطلب إدراكاً مهنياً لكيفية التعامل معها.

وأكدت المدينة الطبية جاهزية أقسام الطوارئ لديها لعلاج مختلف الحالات المرضية والإسعافية، واستعداد طواقمها الطبية للتعامل مع الحوادث والإصابات وفق أعلى معايير الخدمة الطبية.