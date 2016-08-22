«حرس الشرقية» يحذر من الصيد والسباحة بالمياه المحظورة

أكدت قيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية عدم تهاونها في تطبيق نظام أمن الحدود، ولائحة الأمن والسلامة، ومعاقبة مرتكبي ممارسة الصيد أو النزهة أو الغوص والسباحة في الأماكن الممنوعة والمياه المحظورة، إضافة إلى الغرامة المالية.

وقال المتحدث الرسمي لحرس حدود المنطقة الشرقية النقيب عمر الأكلبي إن غالبية المتنزهين ومرتادي الشواطئ في فترة الإجازة الصيفية والأعياد من خارج المنطقة، خصوصاً شاطئ نصف القمر الذي يستقبل 70% من مجمل المتنزهين، موضحاً أن الشاطئ المسموح فيه للسباحة هو شاطئ "اللؤلؤ" فقط، ويمتد طوله إلى 3100 كلم.

وشدد على أهمية الالتزام واتباع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، التي تدل على المناطق المسموحة والممنوعة من السباحة، والمنتشرة على امتداد شواطئ المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن غالبية الغرقى هم من الأطفال، 65% من هؤلاء الأطفال من المقيمين.

وأفاد النقيب الأكلبي أن تطبيق نظام أمن الحدود ولائحة الأمن والسلامة سجل 358 مخالفة للسباحة في الأماكن الممنوعة.