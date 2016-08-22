هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. منجزات ومبادرات علمية وتنظيمية حديثة

تحظى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعناية والدعم والتأييد من لدن ولاة الأمر -حفظهم الله- تجلى في عدة مكتسبات ومنجزات تميزت بها الرئاسة وتركت بصمة إيجابية عالية في المجتمع كأفراد وكبناء مجتمعي منظم راقٍ.

العناية بالأمر بالمعروف

ترسخ الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أرض الواقع حقيقة عنايتها بالشق الأول من رسالتها ألا وهو الأمر بالمعروف فقد أكدت الإحصاءات الصادرة من الرئاسة على مدى السنوات الأخيرة هذه الحقيقة من خلال الأرقام حيث رصد آخر تقرير سنوي صدر قيام الرئاسة بتوزيع (6.654.749) مادة توعوية خلال العام المالي (36/37). وفي عام (35-36) قامت الرئاسة بتوزيع (7.013.738) مادة توعوية.

مبادرات التطوير

وفي سبيل الارتقاء بالعمل الإداري والميداني أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، عدة مبادرات لتطوير الرئاسة العامة وزيادة مهارات منسوبيها والرفع من كفاءتهم، وتدريب أعضائها المستجدين وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة وتطوير قدرات الأعضاء الذين هم على رأس العمل، إلى جانب تزويدهم بالعلوم الشرعية والإدارية والقانونية اللازمة حرصاً على تميز الأداء ولضمان مستوى عالٍ في العمل الميداني بما يتناسب مع عظيم رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

البرامج التطويرية

وتنفذ الرئاسة العامة العديد من البرامج التطويرية بهدف إدارة التوظيف الأمثل للإمكانات والموارد وفق مؤشرات أداء مناسبة لكل برنامج، إلى جانب إجراء المراجعة الشاملة للإجراءات واختصارها وتحويلها إلى برامج وأنظمة إلكترونية، وفي هذا الإطار طرحت الرئاسة مبادرات عدة منها: الدبلوم التدريبي للمستجدين في العمل الميداني، والعمل على إصدار رخصة قيادة للعمل الميداني، وتنفيذ برامج لتعزيز الأمن الفكري. وإطلاق الرقم الموحد (1909) واعتماد جائزة التميز في الرئاسة، واستحداث وتطوير برامج ومشاريع تقنية المعلومات وبرامج التحول الإلكتروني في العمل الميداني.

مبادرات ووقفات

تعزيز الأمن الفكري: أولت الرئاسة العامة اهتماماً كبيراً بتعزيز الأمن الفكري لدى منسوبيها والمجتمع من خلال إنشاء وحدة خاصة بالأمن الفكري التي قدمت العديد من البرامج التي تعنى بهذا الجانب تمثلت في دورات عملية لكافة فروع الرئاسة ومحاضرات شملت منسوبي الرئاسة العامة لإبراز أهمية الأمن الفكري وأثره في استقرار المجتمع وصلاحه ووحدته.

-إطلاق الرقم الموحد للهيئة (1909) ويسعى هذا المشروع إلى خدمة المجتمع وتسهيل تواصله مع الرئاسة، وتوفير الخدمة بشكل موثق بما يسهل الإشراف والمتابعة وتطوير الإجراءات وطلب التقارير اللازمة عند الحاجة.

-اعتماد جائزة التميز في الرئاسة: وذلك على مستوى الفروع والهيئات والمراكز وكذلك على مستوى العاملين وتطبيق معايير الجائزة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى العمل في جوانبه المتعددة والرفع من مستوى المهنية في أداء الأعمال وتفادي الأخطاء التي قد تؤثر على مسيرة العمل وإتاحة الفرصة لتطوير الإدارات والإجراءات، وتحسين بيئة العمل وأوضاع العاملين.

-برامج تطوير القوى العاملة: تسعى الرئاسة إلى رفع كفاءة موظفيها وتطوير قدراتهم المعرفية والمهارية والتقنية وفق برامج متقدمة، وفي سبيل تحقيق ذلك سعت إلى تطوير البرامج والحقائب التدريبية وذلك بالعمل على ربط التدريب بحقائب معتمدة يتم إعدادها من متخصصين من الرئاسة والجامعات والجهات ذلك العلاقة وتفعيل الشراكة في ذلك ليكون التدريب وفق أسس ومناهج محكمة.

التدريب على التعاملات الالكترونية: تبادر الرئاسة بتدريب العاملين فيها على مهارات التعامل مع برامج الحاسب الآلي لتطوير العمل في سبيل التحول للحكومة الإلكترونية ضمن برنامج التعاملات الإلكترونية (يسِّر).

برنامج إعداد القيادات تسعى الرئاسة العامة من خلال الشراكات مع الجامعات وبيوت الخبرة إلى إعداد قيادات مميزة وذات قدرات علمية وعملية لتطوير العمل والرفع من كفاءته.

-تطور تقني

اهتمت الرئاسة باستحداث وتطوير برامج ومشاريع في تقنية المعلومات لتمكين عملية التحول الإلكتروني في العمل الميداني: وقد حصلت الرئاسة العامة مؤخراً على شهادة الآيزو ISO27001:2013 المتخصصة في مجال أمن المعلومات والممنوحة من المعهد البريطاني للمواصفات والمعايير "BSI" في مجال أمن المعلومات والتي تدل على مدى تقيد الرئاسة بسياسات وإجراءات الجودة مع السعي إلى تطبيقها وتحسينها بشكل مستمر ضمن مخرجات مشروع "الخدمات الاستشارية لأمن المعلومات" المتخصصة في مجال أمن المعلومات، عقب اجتياز الرئاسة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التدقيق الخارجي، مما أهَّل الرئاسة للحصول على هذه الشهادة العالمية.

وتعتبر هذه الشهادة دلالة على حرص الرئاسة على إيجاد بيئة عمل آمنة، والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات وفق المعيار العالمي ( ISO27001:2013 )، كما يعتبر المعهد البريطاني للمواصفات والمعايير "BSI" الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1901م واحداً من أكثر المؤسسات العالمية مصداقية في مجالات تقييم الأداء وجودته وتطوير معايير العمل.

مستوى متقدم في (يسِّر)

لم تتوقف منجزات الرئاسة في هذا المجال بل حققت خطوات تطويرية بحصولها على مستوى متقدم في قياس التعاملات الإلكترونية (يسِّر)حيث حصلت على المركز السابع في القياس السادس لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر)، وبإنجاز نسبته 92,77 % حيث شمل القياس أكثر من 150 جهة حكومية، وكانت الرئاسة ضمن 12 جهة حكومية وصلت إلى مستوى التميز والتحسين، وهو أعلى مستوى من مستويات التقييم. وذلك في إطار رؤية السعودية ٢٠٣٠ ، والتي تركز على المجالات التنموية والتطويرية والتقنية. كما سعت الرئاسة في مجالات العناية بأنظمة العمل إلى استحداث أنظمة آلية لإجراءات الرئاسة المختلفة التي تخدم الموظفين في كافة الإدارات ابتداء من العمل الميداني ثم الإداري بمختلف تخصصاته.

مبادرات وبرامج إعلامية وتوعوية

وانطلاقاً من العناية بالمستوى النوعي للرسالة الإعلامية التي تمثل الرئاسة في المجتمع سعت الرئاسة إلى إطلاق جملة من المبادرات والبرامج الإعلامية والتوعوية الحديثة عبر وسائل التقنية الحديثة كشاشات العرض واستخدام السيارات الكهربائية في أعمال التوعية إضافة إلى الحافلة التوجيهية، وتفعيل المعارض التفاعلية كمعرض شموخ المتخصص في معالجة الابتزاز، كما شكلت لجنة عليا للعلاقات العامة والإعلام والتواصل تضم نخبة من المتخصصين لتقوم بدعم وتعزيز قدرات الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام من خلال عدة إجراءات منها تزويدها بخطة تنفيذية للعلاقات العامة والإعلام والتواصل، وإنشاء وحدة الإعلام الجديد لتقوم بالعمل النوعي التخصصي في مجالات الإعلام الإلكتروني الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما قامت إدارة العلاقات والإعلام ومن خلال مركزها الإعلامي المزود بالتقنيات اللازمة للإنتاج الإعلامي بإنتاج أفلام إعلامية توعوية تمثل فواصل توعوية تركز على تعزيز جانب الأمر بالمعروف في الجوانب الوقائية مثل موضوعات الأمن الفكري وبرامج التوعية والتوجيه والتحذير من المنكرات وبث ذلك في الوسائل الإعلامية المتنوعة التي تضمن الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع بما يضمن وصول هذه المضامين التي استخدمت كافة القوالب الإعلامية المتخصصة لتحقيق هذا الهدف السامي.

ولم تغفل في إطار عملها النوعي استقصاء الساحة الإعلامية حيث أنشأت وحدة متخصصة للرصد الإعلامي اليومي والتي تعنى بإعداد رصد يومي يجمع ما نشر في الصحف المطبوعة والإلكترونية ووكالات الأنباء عن الرئاسة، بهدف إطلاع المسؤولين في الرئاسة على الاتجاهات الإعلامية وتحليل اتجاهات الرأي في المجتمع.

مقار راقية

ولم تغفل الرئاسة أهمية إنشاء وتطوير مقار مناسبة للفروع والهيئات والمراكز حيث خصصت الدولة -وفقها الله- مواقع مميزة لإقامة تلك المقار في مدن ومحافظات المملكة.

الأعضاء خلال حفل تخرجهم في دبلوم جامعة أم القرى

الرئيس العام للهيئات يرعى اختتام الدبلوم التأهيلي للأعضاء في المعهد العالي للقضاء (تصوير - عبدالعزيز المطيري ، عبدالله النحيط)

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