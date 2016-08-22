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إصابة موظفيّ نقل أموال بطلقات نارية في القطيف

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موظف شركة نقل الأموال وقد بدت عليه آثار الاعتداء

أصيب اثنين من موظفي شركة لنقل الأموال بطلقات نارية أثناء نقلهما أمولاً لتغذية الصراف الآلي في بلدة النابية بمحافظة القطيف، واستولى الجناة على الأموال التي بحوزتهما.

وأفاد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن الحادث وقع عند الساعة ١٠:٣٠ من صباح الأحد، وتبلغت شرطة القطيف عن تعرض ثلاثة من موظفي شركة لنقل الأموال لإطلاق النار من قبل شخصين مسلحين وإصابة اثنين منهم.

وأضاف أن المسلحين استوليا على الأموال التي كانت بحوزة الموظفين أثناء قيامهم بتغذية جهاز الصرف الآلي ببلدة النابية في القطيف دون التقيد بالتعليمات المبلغة لهم المتعلقة بتغذية أجهزة الصراف الآلي.

وأردف العقيد الرقيطي أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والتحفظ عليهم، وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي والتحقيق فيها لكشف ملابساتها.

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طلقات نارية تعرض لها موظفو الشركة

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