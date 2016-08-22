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رئيس الوزراء البحريني يشيد بالخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله

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رئيس الوزراء البحريني يشيد بالخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله رئيس الوزراء البحريني يشيد بالخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله

الأمير خليفة بن سلمان

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين انضمام بلاده لتوصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حجاج بيت الله الحرام بالتفرغ إلى العبادة وأداء مناسك الحج والبعد عن التصرفات التي تخالف تعاليم الدين الإسلامي.

ودعا سموه خلال استقباله أمس، عددًا من السفراء وعددا من المسؤولين بمملكة البحرين إلى أن يكون كل حاج جنديًا في الحفاظ على المقدسات الإسلامية وداعمًا لجهود المملكة العربية التي حمت وحفظت بعد الله سبحانه وتعالى المشاعر المقدسة، مشيدًا بالخدمات الجليلة الكبرى التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام التي يستوجب معها أن يكون كل حاج يداً تُعين حكومة خادم الحرمين الشريفين فيما تقدمه لخدمة ضيوف الرحمن.

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