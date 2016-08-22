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أبا الخيل يشكر القيادة

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أبا الخيل يشكر القيادة أبا الخيل يشكر القيادة

د. بندر أبا الخيل

رفع نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد بن محمد أبا الخيل شكره وتقديره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – لحماية النزاهة.

كما قدم شكره وتقديره لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن على دعمه ومساندته، معرباً عن تطلعه للعمل مع معاليه وفريق عمل الهيئة لتحقيق تطلعات القيادة لمواكبة رؤية المملكة 2030، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص.

وعبر عن سعادته بهذه الثقة الكريمة، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن تكون عونا له لبذل المزيد من الجهود لخدمة هذا البلد، داعياً الله أن يحفظ هذا البلد من كل سوء ومكروه وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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